La Befana vien di giorno con l'Avis di Bra

L’Associazione Avis Bra vuole esprimere con questa lettera il proprio “grazie” ai tanti che hanno permesso di ottenere un grosso successo con la prima edizione della “Festa della Befana”.

Erano infatti circa 80 i bambini che, accompagnati dalle loro famiglie, hanno riempito il palatenda di Sporgente, in una esplosione di risate ed allegria! Tutto questo è stato possibile grazie a tanti volontari che si sono uniti a noi in questa avventura.

Ringraziamo pertanto il Mago K, alias Tino Genta, che con il suo spettacolo di magia ha incantato i piccoli ospiti, i ragazzi della Croce Rossa, che si sono occupati del trucca bimbi, LoryBe Freecreations che si è occupata di addobbare l’ingresso del palatenda, la società New Twirling Bra e ginnastica acrobatica, che ha garantito salti e giravolte per tutti.



Un plauso particolare ai volontari Avis che da giorni si sono attivati per organizzare l’evento e preparare la merenda per grandi e piccini, con panettone, cioccolatini, the e cioccolata calda e soprattutto……carbone dolce!

A sovraintendere il tutto due simpaticissime befanine, che hanno distribuito sorrisi a tutti.



Ad ognuno di loro va il nostro grazie, sempre ricordando che queste iniziative nascono per creare la cultura della donazione del sangue a partire dalle giovani generazioni: pertanto chiunque fosse interessato a diventare donatore può contattare l’associazione direttamente attraverso www.avisbra.it.

Il direttivo di Avis Bra