Roma-Atalanta 1-1, gol di Koopmeiners e rigore di Dybala

(Adnkronos) - Roma e Atalanta pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi 7 gennaio 2024 per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Bergamaschi in vantaggio all'8' con Koopmeiners, replica giallorossa al 39' con Dybala su rigore. In classifica, l'Atalanta sale a 30 punti ed è sesta con la Lazio, la Roma insegue a 29.

La Roma prova ad accendersi subito con la coppia Lukaku-Dybala ma viene colpita alla prima occasione dagli ospiti. Miranchuk crossa, Koopmeiners colpisce di testa da pochi passi e buca Rui Patricio: 0-1 all'8'. Il match si infiamma e le occasioni fioccano tra il 21' e il 22'. Lukaku impegna Carnesecchi, poi Ederson rischia l'autogol su cross di Dybala. Dall'altra parte serve un'eccellente uscita di Rui Patricio per arginare De Ketelaere. Carnesecchi conferma di essere in serata con un paio di interventi su Bove e Zalewski. Al 37', il Var richiama l'arbitro Aureliano per un contatto tra Ruggeri e Karsdorp in area nerazzurra. Rigore, Dybala trasforma e pareggia: 1-1 e coda polemica tra l'argentino e Koopmeiners, reo di aver provato a distrarre l'argentino prima del penalty.

La ripresa offre meno brividi, le occasioni diventano merce più rara. Carnesecchi deve impegnarsi per evitare l'autorete di Holm al 56', dall'altra parte al 61' Ederson non inquadra la porta dopo l'assist di Scamacca. Lukaku esce dal letargo all'80' ma non sfrutta il suggerimento di Spinazzola. L'ultima emozione prima del fischio finale, si fa per dire, è l'espulsione di Mourinho per proteste.