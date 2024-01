A Murello una serata informativa sulle malattie tumorali con la LILT

L’amministrazione Comunale di Murello organizza una serata di sensibilizzazione sui temi :

Prevenzione alla malattia cancro , che è purtroppo in continuo aumento ma che per fortuna fa registrare anche una ridotta mortalità.

Cure Palliative

Sarà la Lega Italiana lotta ai Tumori delegazione di Saluzzo, che illustrerà le strategie per prevenire e combattere la malattia.

Interverranno :

Gianfranco Fortina: Segretario Provinciale LILT

Noemi Fiore: Psicologa LILT

Volontari LILT :che prestano il loro servizio nei vari ambiti di attività svolte quotidianamente dall’associazione

Dott.Fabrizio Motta : Medico Palliativista, referente per le cure palliative domiciliari ed ambulatoriali dell’ASLCN1 e Fondatore dell’Associazione [ La Cura nello sguardo]

L’incontro si terrà mercoledì 17 gennaio alle ore 21 Presso il Salone Ascanio Sobrero Via Umberto I a Murello.

Partecipate numerosi, a fine serata l’amministrazione ed i volontari di Murello saranno lieti di offrire a tutti un piccolo rinfresco

Durante la serata verranno venduti i pettorali per il Fitwalking del Cuore che si terrà domenica 21 gennaio a Saluzzo, il costo di 5 euro a pettorale. Il ricavato verrà donato dalla LILT (Lega Italiana Tumori) per l’acquisto di dispositivi medici per la prevenzione Oncologica.