Al Comizio Agrario di Mondovì un corso dedicato all'apicoltura

L’arte dell’apicoltura è sempre stata presente nell’ambiente rurale monregalese fin dai tempi più remoti. È nei primi decenni del secolo scorso, il Novecento, tuttavia che si è sviluppata in modo razionale comprendendo anche la vitale importanza delle api per le produzioni agrarie fruttifere, e non solo.

Per venire incontro a quanti, anche solamente a livello familiare, desiderano allevare qualche famiglia di api, il Comizio Agrario organizza il seminario “Introduzione all’apicoltura”.

Il seminario sarà svolto in presenza il martedì 16, martedì 23 e martedì 30 gennaio 2024 dalle ore 20,30 alle 22,00 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì.

Le tre serate formative sono tenute dall’apicoltore Nico Civello dell’azienda “L'Amel Ёd Nico” di Farigliano con il seguente programma:

16 gennaio 2024: INTRODUZIONE ALL'APICOLTURA (fisiologia dell’ape, l’arnia, cosa si utilizza per il controllo e visite alle arnie, etc.).

23 gennaio 2024: PRODUZIONE DEL MIELE (produrre il miele, norme di laboratorio, attrezzature necessarie per la produzione stessa e l’invasettamento, etc.).

30 gennaio 2024: TRATTAMENTO E ALIMENTAZIONE (prevenzione, difesa e cura della famiglia delle api dalle malattie e parassiti, alimentazione invernale, etc.).

Per chi lo desidera è anche possibile collegarsi in remoto (richiedere il link per connettersi all’evento). In entrambi i casi occorre prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto). Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì e sabato dalle ore 9 alle 12).