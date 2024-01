Attesissima a Dronero l’estrazione della Lotteria di Natale - Il Bottegone

È un appuntamento ormai attesissimo a Dronero la Lotteria di Natale - Il Bottegone.

Anche quest’anno, per tutto il mese di dicembre i negozi aderenti hanno distribuito in omaggio agli acquirenti i biglietti.

Vincite straordinarie. Il primo premio in palio è un carnet di assegni del valore di 1.500 euro, da utilizzare negli esercizi convenzionati di Dronero, Cartignano, Roccabruna e Villar San Costanzo. Un carnet di assegni da utilizzare è anche il secondo premio in palio, questo del valore di 1.000 euro. Terzo premio è invece il robot Rumba, ideale per le pulizie, e come quarto premio in palio c’è il Buono Valle Maira, un buono del valore di 100 euro spendibile per un soggiorno o anche ristoranti convenzionati.

Oltre ai primi quattro premi, inoltre, ci sono circa 110 premi, messi in omaggio dai commercianti ed ognuno del valore superiore a 30 euro.

"Auguriamo a tutti buona fortuna!". Il 16 gennaio, alle ore 13, verrà fatta l'estrazione, trasmessa in diretta facebook sulla pagina dell'associazione.

I numeri estratti verranno poi pubblicati nei giorni successivi, con l’elenco affisso nelle varie attività aderenti.

La Lotteria di Natale, organizzata da Il Bottegone con il sostegno del Comune di Dronero e della Pro Loco, vede anche quest’anno l’importante contributo della Banca di Caraglio.