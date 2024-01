Busca, via alla gara d’appalto per gli arredi del nuovo polo scolastico

“Siamo prossimi all’appalto conclusivo per il completamento della nostra opera più importante. Entro un mese avremo il nome del fornitore degli arredi, mentre nel cantiere si prosegue a ritmo sostenuto per rendere possibile al più presto la conclusione dei lavori”.



Annuncia così il sindaco di Busca Marco Gallo l’avvio della gara d’appalto per fornitura e montaggio dei nuovi arredi del nuovo polo scolastico della città.



La gara – realizzata tramite piattaforma Sintel di Aria spa – ha un importo base di 533.600 euro. Le ditte interessate avranno tempo sino al 13 febbraio per presentare le proprie domande: la loro analisi avverrà alle 15 del 14 febbraio, e da quel momento la ditta vincitrice avrà 100 giorni consecutivi per fornire gli arredi.



L’inaugurazione ufficiale della struttura è prevista per la prossima primavera.

Gallo: “Impresa davvero impegnativa, lavoriamo in armonia”

“Tutto è cominciato nel 2018, quando abbiamo colto al volo l’opportunità di un bando regionale presentando un progetto che ha ottenuto subito il finanziamento grazie ai contenuti innovativi ed ecosostenibili – continua Gallo - . E’ stata dunque la lungimiranza della Regione a darci la possibilità di dare alle prossime generazioni buschesi un luogo d’istruzione e cultura moderno, sicuro, tecnologico e bello, che sarà aperto a tutta la popolazione per diverse attività ogni giorno in tutto l’anno”.



“Abbiamo superato le difficoltà connesse al post pandemia e all’aumento dei costi senza intaccare la solidità del bilancio comunale e questo ci rende doppiamene orgogliosi. Non smetto di sottolineare il grande lavoro svolto dagli uffici comunali e in particolare dai responsabili dell’ufficio tecnico Giuseppe Moi e Bruno Tallone, dallo studio dei progettisti, dalla dirigenza, dagli operai della ditta di costruzione, dal dirigente scolastico e dagli insegnanti: con tutti loro portiamo avanti in armonia un’impresa davvero impegnativa per una cittadina come la nostra” ha concluso il sindaco.