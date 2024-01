Ceva: strada interrotta al Villarello per lavori di consolidamento al cavalcavia ferroviario

Il Comune di Ceva ha emanato un’ordinanza che, da domani - martedì 9 gennaio - fino al 31 maggio, vieta il transito sulla strada del Villarello. La chiusura è resa necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori di consolidamento sul cavalcavia della ferrovia, richiesti da Rete Ferroviaria Italia.



“Ci scusiamo per i disguidi nella viabilità - spiega il sindaco Vincenzo Bezzone - ma, vista la conformazione della strada, per poter eseguire i lavori in sicurezza e nello stesso tempo garantire anche la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, è stato necessario modificare la viabilità di Strada Villarello – Cavalcavia Ferroviario. Sarà quindi chiuso - precisa il primo cittadino - in maniera totale il tratto di strada interessato, predisponendo la viabilità alternativa su un tratto di strada di RFI, messo a disposizione proprio per garantire comunque la viabilità della zona”.



L’ istituzione del doppio senso di circolazione, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, sarà possibile grazie all’utilizzo della bretella di collegamento con l’area ferroviaria tra Strada Villarello con Strada della Braia. È stato inoltre istituita la limitazione della velocità a 30 Km orari. I lavori riguardano la campata più laterale del cavalcaferrovia e, finito questo primo intervento, l’opera di consolidamento da parte di RFI sarà eseguita anche sull’arcata centrale.