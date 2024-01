Cuneo, si presenta il comitato "Nuovo Corso Giolitti"

Un corso Giolitti sicuro, riqualificato, vivo: è questo l'obiettivo a cui tende l'aps apartitica ed apolitica “Nuovo Corso Giolitti”, costituita lo scorso 14 novembre da un gruppo di residenti ed esercenti attività economiche nella via cuneese. Un atto che ha concretizzato mesi di riflessioni dettate dalla necessità di mettersi in gioco per arginare il degrado e il crescendo di episodi di violenza accaduti la scorsa estate.



Se da fine settembre in avanti i controlli e le contromisure adottate da istituzioni e forze dell'ordine, insieme all'arrivo della stagione fredda, hanno calmato le acque, è apparso evidente come serva un profondo intervento di riqualificazione a più livelli per restituire a corso Giolitti l'attrattività e il posizionamento che gli spettano.

L'associazione Nuovo Corso Giolitti si unisce dunque agli attori già impegnati in questa partita per dare il suo contributo in termini di tempo e proposte costruttive, con un atteggiamento improntato al dialogo e alla massima collaborazione.



Il consiglio direttivo è composto dalla presidente Flavia Pellegrino, dal vice presidente Antonio Moschella, dal segretario e tesoriere Luciano Monaco e dai consiglieri Sergio Pasi, Roberto Priotto, Marco Viale e Domenico Vitale.



Sono numerosi i fronti sui quali l'associazione è al lavoro, dalla promozione di un mercato ortofrutticolo nella fascia oraria mattutina del giovedì su tutta l'estensione di corso Giolitti, con il coinvolgimento delle associazioni degli operatori del settore, alla suggestione di realizzare nel Corso un percorso storico didattico permanente del periodo giolittiano del ‘900 ed eventi artistico-musicali con i giovani.



In un primo incontro con il Comune di Cuneo verranno avanzate alcune richieste di azioni identificate come prioritarie e verrà illustrata la necessità di controlli più costanti sugli esercizi commerciali, di interventi di pulizia più frequenti coniugati ad un abbellimento dei portici considerato che, sulla base dei risultati della ricerca sociologica americana delle “finestre rotte”, gli individui tendono a non rispettare un ambiente abbandonato/trascurato.



A partire da martedì 16 gennaio ogni martedì dalle 17,30 alle 19,30 l’associazione sarà presente al numero civico 25 (Ufficio tecnico), dove sarà attivo uno sportello informativo della stessa, con la possibilità di aderirvi, e sarà presente tra la gente con banchetti in città. Per informazioni è possibile visitare il sito all’indirizzo sites.google.com/view/nuovocorsogiolittiapscuneo e scrivere all'indirizzo info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.



"Siamo consapevoli delle numerose azioni già in essere per la riqualificazione di corso Giolitti, e intendiamo mettere al servizio della causa le esperienze e competenze di residenti ed esercenti attività economiche - scrivono dal comitato - . Nelle prossime settimane intendiamo confrontarci anche con il Prefetto e le forze dell'ordine ed abbiamo già incontrato Monsignor Piero Delbosco che ha apprezzato la nostra iniziativa per la zona".