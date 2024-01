Il biglietto 46437 dato a Bagnolo Piemonte è il vincitore della lotteria del Distretto Diffuso del Commercio

Domenica 7 gennaio 2024, in una affollata piazza Garibaldi a Barge, di fronte al Palazzo Comunale, si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Distretto Diffuso del Commercio ‘La Via delle 5 – Terre da scoprire’, con la diretta su Facebook e la diretta televisiva delle telecamere di Rete 7 con la conduzione di Enrico Peyretti (link https://fb.watch/pqOIBcxrYK/).

L‘iniziativa della lotteria a premi 2023-2024, promossa dal Distretto, ha prodotto numeri importanti, con la distribuzione di oltre 38mila biglietti, su 50mila stampati, a tutti e tutte coloro che hanno fatto acquisti presso le attività commerciali aderenti dei 5 Comuni: Barge, Bagnolo P.te, Cavour, Vigone e Villafranca P.te.

Dopo il saluto del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in video, sono intervenuti il padrone di casa, il Sindaco di Barge Ivo Beccaria, l’Assessore Silvio Coero Borga, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia ed il Sindaco di Cavour Sergio Paschetta. Tra il folto pubblico, erano presenti anche il Sindaco di Vigone Fabio Cerato, il Sindaco di Bagnolo P.te Roberto Baldi, la Vicesindaco di Vigone Ines Tumminello, l’Assessore di Cavour Leonardo Crosetti, il Consigliere di Villafranca P.te Michele Bresci, la referente di Confcommercio Torino Federica Fiore ed il Manager di Distretto Alessandro Gallina, oltrechè le rappresentanze dei commercianti di Cavour, Barge e Vigone.

Il primo premio, una Fiat Panda ibrida, è andato al possessore del biglietto 46437, dato a Bagnolo Piemonte. La bici elettrica (secondo premio) invece è per chi ha ricevuto il biglietto 41893 a Barge. I televisori (terzo e quarto) sono andati a Vigone e Barge (34137 e 36764), mentre i prosciutti crudi di Cuneo (quinto, sesto e settimo premio) a Vigone e Cavour (13380, 34724 e 54). I premi potranno essere ritirati il giorno stesso dell’estrazione (per il 1° premio, previa voltura) oppure entro e non oltre 1 mese dalla data di estrazione rivolgendosi alla Proloco di Barge al numero 3289664546 (Mario) o via mail a bargeproloco@gmail.com.