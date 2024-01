Ingombranti abbandonati nelle campagne di Lequio Berria: «Il nostro Comune non è rimasto fermo di fronte alle segnalazioni dei cittadini»

In merito a quanto segnalato da alcuni lettori nelle scorse settimane circa l’abbandono di rifiuti sul territorio di Lequio Berria («Inciviltà sulle strade di Lequio Berria: "Abbandonate anche lavatrici"») arriva ora il riscontro del Comune, a firma del commissario dottoressa Silvia Bolmida. Lo riportiamo a seguire.

***

In data 11/12/2023 l’ufficio tecnico del Comune di Lequio Berria veniva informato da parte di un residente circa la presenza di rifiuti ingombranti e vari lungo la strada provinciale verso Benevello e lungo la strada vicinale in direzione di Lequio Berria.

Con l’ufficio tecnico intercorrevano numerosi colloqui per ricercare la migliore modalità per la rimozione dei rifiuti, segnalando l’impossibilità del Comune, al momento privo di cantoniere, di provvedere direttamente con mezzi propri alla rimozione degli stessi e richiedendo la collaborazione per conferire tali rifiuti presso l’area ecologica di competenza ubicata nel Comune di Cissone.

In alternativa, qualora non si fosse potuto provvedere al trasporto presso l’area ecologica, si richiedeva di recapitarli momentaneamente su un’area comunale della quale si sarebbe poi occupata l’Amministrazione col regolare invio allo smaltimento.

Nonostante i colloqui e accordi, come sopra intercorsi tra Comune e cittadini in data 11 dicembre, il giorno successivo Targato Cn riportava la segnalazione circa l’abbandono di rifiuti come problema irrisolto e del quale il Comune non si era preso carico. Ci risulta tuttavia che parte dei rifiuti, seguendo le indicazioni date dal Comune, sia stata diligentemente trasportata presso l’area indicata.

Certamente il problema non si risolve con misure tampone che vengono adottate grazie alla buona volontà di cittadini, né tanto meno è pensabile che l’ente pubblico possa controllare con strumentazioni di videosorveglianza l’intero territorio.

Il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti è purtroppo una mancanza di senso civico da parte di tanti cittadini che non si adeguano ai normali principi di educazione civica e alle regole e strumenti che vengono loro forniti dagli enti competenti per una civile e ordinata convivenza sul territorio.

Peraltro ci si chiede come non sia più comodo anche per il cittadino, dopo aver caricato con fatica degli elementi ingombranti su un mezzo non idoneo, andarli a scaricare in un’area a ciò attrezzata, e quindi anche agevolati nell’operazione di scarico, e oltremodo gratuita, anziché recarsi in luoghi poco accessibili con disagio e fatica con la possibilità di incorrere in possibili sanzioni per abbandono di rifiuti? I comuni e le amministrazioni pubbliche tutte, ognuno per la propria competenza, offrono a tutti i cittadini la possibilità di conferire e smaltire regolarmente ogni tipo di rifiuto senza ulteriori oneri a carico nelle preposte aree ecologiche nel rispetto delle fondamentali norme civiche.

Tanto si doveva per evidenziare come l’Amministrazione comunale non sia rimasta insensibile e inattiva di fronte alle problematiche evidenziate e che, per porre rimedio a queste incresciose situazioni, occorre la collaborazione di tutti i cittadini e delle autorità preposte anche solo segnalando impressioni e attività sospette.

Il commissario straordinario, dottoressa Silvia Bolmida