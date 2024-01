La Croce Rossa di Alba mette a disposizione il suo ambulatorio per le vaccinazioni

La Croce Rossa di Alba ha messo a disposizione dell’azienda sanitaria locale per il prossimo 16 gennaio 2023 dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il suo ambulatorio sito in via Ognissanti, 34 dove, con il supporto delle infermiere volontarie della Croce Rossa, i medici dell'ASL CN2 potranno somministrare sia il vaccino antinfluenzale, sia il vaccino da Covid 19, a chiunque ne faccia richiesta iscrivendosi attraverso il seguente link: https://forms.gle/P3bS3JmUYyckQZ917

o mandando un messaggio whatsapp con nome, cognome e tipologia di vaccino che intende assumere al seguente numero telefonico: 351 806 1254