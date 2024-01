L'Asl CN2 pubblica il bollettino epidemiologico 2022

L’ASL CN2 ha recentemente pubblicato la XXIV edizione del suo Bollettino Epidemiologico, documento realizzato a cadenza annuale che costituisce un’importante relazione su molti aspetti dello stato di salute della popolazione residente nel Territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria.

Il Bollettino Epidemiologico, che analizza i dati relativi all’anno precedente a quello appena chiusosi, in quest’edizione fotografa la situazione relativa all’anno 2022 e si propone di continuare ad assolvere a tre principali compiti: il primo, più propriamente di epidemiologia descrittiva, ovvero fornire una immagine della ASL CN2 in termini di popolazione e di profilo di salute, commentando i dati demografici, di mortalità e della sorveglianza epidemiologica PASSI attiva dal 2008; il secondo, presentare i risultati delle attività svolte dagli specialisti dei servizi territoriali e dei servizi ospedalieri; ultimo, ma non meno importante, quello di stimolare l’approccio scientifico alla lettura dei dati di attività e alla loro presentazione in forma di report scientifico, con il fine di mantenere alta l’attenzione al miglioramento continuo dell’attività di prevenzione e assistenziale.

Il report, con quest’ultima edizione relativa all’anno 2022, inizia un vero e proprio percorso di rinnovamento, percepibile già dall’immagine di copertina, che vuole richiamare nella grafica le colline caratteristiche del Territorio per ricordare che l’obiettivo dell’ASL CN2 è la tutela della salute dei cittadini e sottolineare come quest’ultima sia indissolubilmente legata anche alla tutela della salute animale e alla tutela della salute dell’ecosistema in cui viviamo.

I contributi presentati sono il frutto dell’impegno e della collaborazione dei diversi operatori dei Servizi territoriali e ospedalieri e, in alcuni casi, delle associazioni presenti nel Territorio.

“Ringrazio gli autori che, con diversi articoli, anche quest’anno si sono adoperati per la realizzazione di questo documento nonostante il gravoso impegno e i carichi di lavoro cui continuano ad essere sottoposti. E ringrazio la Fondazione Ospedale Alba-Bra per il sostegno che assicura da anni alla sua pubblicazione” dichiara Massimo Veglio, Direttore Generale ASL CN2, che prosegue: “Auspico la maggiore diffusione possibile del documento e ne suggerisco la sua consultazione nel corso dell’attività quotidiana e a supporto di elaborazioni progettuali. Non si tratta di un esercizio per pochi adepti, ma di uno strumento utile a tutti per migliorare l’efficacia degli interventi a tutela della salute dei cittadini”.

Il Bollettino Epidemiologico 2022 può essere consultato e scaricato gratuitamente dal sito web www.aslcn2.it. Copie cartacee possono essere richieste, fino ad esaurimento scorte, alla segreteria della S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione ASL CN2 (epidemiologia@aslcn2.it).