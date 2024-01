Roccabruna in lutto per la morte di Ezio Partinico: oggi pomeriggio i funerali

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Roccabruna per la morte di Ezio Partinico, avvenuta a seguito di una malattia.

Di anni 61, era dipendente presso la ditta Telai Olagnero di Roccabruna. Persona volenterosa e capace, il signor Partinico era apprezzato non soltanto per le sue doti professionali ma anche per quelle umane. “Potevi contare su di lui - racconta chi lo ha conosciuto - era disponibile e di cuore.”

Impegnato inoltre nella Pro Loco locale, partecipava con vero entusiasmo ed impegno ad ogni Iniziativa organizzata. Era molto importante per lui il volontariato e da tutti è ricordato con grande affetto.

Il legame poi con la sua famiglia. Resterà nel cuore della moglie Silvana, delle figlie Romina con Claudio e Jessica con Angelo, del papà Giuseppe, della mamma Anna, della sorella Elsa, del fratello Valter e dei parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, lunedì 8 gennaio alle ore 15 nella Parrocchia della Sacra Famiglia di Roccabruna.