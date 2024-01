Venerdì 12 gennaio l'associazione albese Alec omaggia Italo Calvino

L’associazione albese Alec riprende gli incontri. Si parte venerdì 12 gennaio alle 21 presso la sede in via Vittorio Emanuele II, 30 con un affascinante viaggio nel mondo della letteratura: l’omaggio al maestro Italo Calvino nel centenario della sua nascita.



L’anniversario dello scrittore de Il Barone rampante, segue quello di Beppe Fenoglio, in un ideale passaggio di staffetta tra i due maggiori scrittori italiani del Novecento. Il legame tra i due letterati fu molto forte. Calvino fu il primo a riconoscere il talento di Beppe Fenoglio e fu sempre lui a consacrare il romanzo Una questione privata, come il libro che tutta una generazione avrebbe voluto scrivere. La serata dunque non potrà prescindere dalla iconica immagine di Italo Calvino che trasporta, in prima fila, il feretro del grande scrittore albese.

Naturalmente Calvino nel centenario va ricordato per la sua produzione di prima grandezza, che lo rende uno degli scrittori faro di tutta la generazione contemporanea. Su di lui ha scritto parole molto importanti l'amico di sempre, lo scrittore Ernesto Ferrero nel suo libro Italo, pubblicato per il centenario come lascito prima della sua morte.

Saranno dunque queste le fonti e i temi della serata voluta dal professore Davide Sandalo e dal maestro Giuliano Rigo. “Calvino 100, nella città di Fenoglio. Giuliano Rigo e Davide Sandalo raccontano Marcovaldo ovvero Le stagioni in città”, è il titolo della serata. “La scelta del Marcovaldo - spiegano i curatori dell’evento - nasce dal fatto che il testo rimane intatto nella sua fragrante modernità, venata da un umorismo sempre irresistibile. Calvino ebbe a scrivere che in Marcovaldo si riconosceva in pieno. Insomma Marcovaldo c'est moi. Marcovaldo è un testo che nel rapporto città, tradizione contadina, si cala perfettamente nella nostra realtà di Langa, in cui locale e globale continuano a essere elementi di una dialettica positiva”.



Davide Sandalo insegna Italiano e storia presso l’istituto Luigi Einaudi di Alba. Ha scritto di recente Beppe Fenoglio 1922-2022 Il sangue di Langa. È prossima una nuova pubblicazione sugli scrittori della Granda. Giuliano Rigo è tra i più grandi cantautori di Langa contemporanei.