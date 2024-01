Si è protratto per oltre due ore l'intervento dei vigili del fuoco di Alba, intervenuti con un'auto pompa serbatoio e un'autobotte per spegnere un incendio scoppiato in un cassonetto degli sfalci, in via Macellai, a Pocapaglia. L'intervento ha riguardato lo svuotamento del cassonetto, lo smazzamento degli sfalci e lo spegnimento dell'incendio. Le fiamme hanno raggiunto i due metri.