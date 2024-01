8 video per promuovere il Bitcoin pubblicati da emittenti di ET

Alcuni potenziali emittenti di ETF su Bitcoin, tra cui VanEck, Bitwise e Hashdex, hanno presentato una serie di video promozionali e materiali di marketing per promuovere i loro prodotti.

Queste iniziative di marketing evidenziano il crescente interesse e la concorrenza nel settore degli ETF su Bitcoin, riflettendo la più ampia accettazione degli asset digitali nei portafogli di investimento tradizionali.

Tra i video disponibili figurano anche quelli di Invesco Galaxy e Global X che, pur non essendo annunci specifici sull'ETF, sono stati promossi di recente sui loro social media.

Hashdex: una retrospettiva intrigante sul Bitcoin

Hashdex, una società di gestione patrimoniale, ha adottato un approccio intrigante alla promozione del suo potenziale ETF su Bitcoin.

Attraverso una serie di tre video, Hashdex ha cercato di catturare l'attenzione degli investitori sottolineando l’unicità delle criptovalute rispetto agli asset tradizionali.

Il terzo video, rilasciato il 5 gennaio, utilizza una vecchia pubblicità di Burger King come metafora per sottolineare il potenziale del Bitcoin e delle altre criptovalute.

Hashdex propone che, proprio come i pagamenti con carta di credito erano inizialmente considerati una novità, Bitcoin potrebbe seguire la stessa traiettoria.

https://twitter.com/hashdex/status/1737442731998547981

https://twitter.com/hashdex/status/1740354018982219819

https://twitter.com/hashdex/status/1743287176337482184

VanEck: "Born to Bitcoin"

VanEck ha lanciato una campagna pubblicitaria dal titolo "Born to Bitcoin" il 29 dicembre, sfruttando i social media per diffondere il messaggio. Questa campagna, che include un teaser di 19 secondi, è stata girata nel vivace scenario del PubKey bar a New York City.

Sebbene il teaser non avalli esplicitamente un ETF su Bitcoin, incorpora riferimenti specifici a Bitcoin e cerca di catturare l'attenzione degli investitori in un mercato sempre più affollato.

https://twitter.com/vaneck_us/status/1740734416949776605

Bitwise: "Bitwise Is Interesting"

Bitwise Asset Management, nota per i suoi fondi indicizzati alle criptovalute ed ETF, ha lanciato la campagna "Bitwise Is Interesting".

Utilizzando Jonathan Goldsmith, noto come il "Most Interesting Man in the World", la campagna cerca di evidenziare l'interesse e la rilevanza del Bitcoin.

La scelta di Goldsmith, una figura familiare grazie agli annunci Dos Equis, sottolinea l'importanza crescente delle criptovalute e indica una nuova era negli investimenti digitali. Ecco i 2 video pubblicati.

https://twitter.com/BitwiseInvest/status/1736755061127020794

https://twitter.com/BitwiseInvest/status/1737564629562245486

Global X: esplorando il mondo delle criptovalute

Global X, pur non pubblicando un annuncio specifico, ha adottato un approccio più tradizionale con un video aziendale.

Questo video, parte della campagna "Charting Disruption", discute i benefici della tecnologia blockchain e degli asset digitali. Pur non essendo un annuncio diretto, il video offre una prospettiva approfondita sulle opportunità emergenti nei mercati basati su asset digitali.

https://twitter.com/GlobalXETFs/status/1738212804895896005

Invesco: una visione romantica del Bitcoin

In collaborazione con Galaxy Digital, Invesco ha adottato un approccio più romantico celebrando il compleanno del Bitcoin.

Sebbene non abbia rilasciato un video ufficiale, ha condiviso il video di Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, in cui si festeggia il 15º anniversario di Bitcoin.

Questo video evoca la nascita di una "rivoluzione silenziosa" nel mondo digitale, romanticizzando gli aspetti del Bitcoin e della sua comunità.

https://twitter.com/novogratz/status/1742516210065899595

