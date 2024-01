Dispenser acqua: l'acqua di rubinetto microfiltrata fa bene a tutta la famiglia

L'acqua proveniente dal sistema idrico italiano è potabile e sicura per il consumo umano perché sottoposta a controlli periodici da parte delle autorità sanitarie. Le verifiche riguardano il rispetto di stringenti parametri microbiologici e chimici e se ne svolgono a migliaia lungo la rete idrica nazionale.

Ecco perché bere acqua del rubinetto è una pratica consigliata a tutta la famiglia: permette di risparmiare plastica ed evita l’acquisto di acqua in bottiglia, che pesa sul fisico -perché va trasportata- ma anche sul portafoglio. In Italia se ne acquistano quasi 15 miliardi ogni anno, nonostante l’acqua che sgorga dai nostri rubinetti sia tra le più controllate e, allo stesso tempo, tra le più economiche in tutta Europa.

Bevendo l’acqua di rubinetto si risparmia e ci si idrata in modo salutare, a patto che la stessa sia prima microfiltrata attraverso un dispenser acqua dotato delle migliori tecnologie antimicotiche e antivirali.

La sicurezza dell’acqua pubblica così come accertata dalle unità sanitarie territoriali non esclude, infatti, che l’occasionale cattiva manutenzione di tratti nelle tubazioni possa dar luogo ad incrostazioni e al conseguente rilascio di metalli pesanti.

Distributori acqua vs cianobatteri

Se gli italiani bevono più acqua in bottiglia di qualunque altro cittadino europeo è anche a causa della disinformazione sull’acqua di rubinetto.

In passato sono state diffuse campagne pubblicitarie create ad hoc dalle multinazionali dell’acqua in bottiglia, che hanno determinato scetticismo rispetto l’acqua di acquedotto. Ma ritenerla un’acqua di scarsa qualità è facile quando se ne valuta il sapore, spesso sgradevole perché terroso o dolce o con un retrogusto di medicinale.

Queste sensazioni organolettiche spiacevoli indicano la presenza di cianobatteri e di actinobacteria. In altri casi sono semplicemente dovute alla clorazione, l’indispensabile aggiunta di disinfettante in grado di eliminare virus, batteri e altri patogeni. La disinfezione è essenziale perché l’acqua sia sicura e adeguata al consumo umano ma, al tempo stesso, è anche la più frequente causa di fastidio nel bere acqua di rubinetto.

È anche vero che nel nostro paese gli investimenti per il miglioramento della rete idrica solo modesti: solo 40 euro per abitante all’anno, mentre la media europea è di 100 euro. Questo può dare luogo a disservizi occasionali e influire direttamente anche sul sapore assunto dall’acqua pubblica.

La soluzione al problema è però alla portata di tutti e consiste nell’installazione di distributori acqua collegati alla rete di acquedotto: l’acqua del sindaco viene così filtrata e purificata da qualsiasi presenza sgradita ma anche resa perfetta nel sapore, nell’odore e nell’aspetto. I moderni dispenser acqua sono dotati anche di tecnologie di sterilizzazione agli UV, con un forte potere antimicrobico e antivirale.

I filtri degli erogatori acqua per la casa o l’ufficio sono in grado di eliminare anche altri elementi che influiscono negativamente sul sapore dell'acqua del rubinetto, come il tricloroasinolo, responsabile di un gusto e un odore terroso o di muffa. Alcuni modelli includono addolcitori a resine oppure osmosi inversa indicati per acque eccessivamente calcaree e ricche di magnesio e cloruri.

Modelli di erogatori acqua per la casa

I dispenser acqua per uso domestico sono progettati per essere posizionati sopra un mobile -dove occupano lo spazio di un elettrodomestico come un microonde- oppure per l’installazione sotto lavello: qui possono essere collegati poi a uno o più rubinetti (per separare, per esempio, l’acqua liscia da quella effervescente). Per funzionare richiedono soltanto un allaccio alla rete d’acquedotto e una presa di corrente.

La manutenzione invece è molto importante e va curata ma generalmente è a carico della ditta fornitrice dell’apparecchio. Nei dispenser acqua più tecnologici è stata semplificata e può essere fatta anche da utenti non esperti. Consiste, di solito, nella sostituzione periodica dei filtri e della lampada UV eventualmente in dotazione.

A seconda del modello scelto i dispenser acqua per la famiglia possono erogare anche acqua frizzante, acqua calda e acqua fredda, già pronta per la preparazione espressa di drink, tè e tisane.