Il generale ucraino vuole 500mila uomini e dice ai parlamentari di Kiev di andare al fronte

Sono almeno 650mila gli ucraini scappati in altri Paesi per non essere chiamati alle armi. Dal 2022 è in vigore il divieto di espatrio per i maschi dai 18 ai 60 anni, ma molti provano a fuggire anche con mazzette o con altri metodi. Oggi il governo di Kiev vuole effettuare una nuova ondata di mobilitazione per dare ai comandi militari i soldati che serviranno alle prossime operazioni. Il capo delle Forze armate Zaluzhny ha chiesto addirittura mezzo milione di uomini oltre ad armi ed equipaggiamenti, facendo esplicitamente capire che senza tali dotazioni non potrà fare assolutamente nulla. Dopo il fallimento della tanto pubblicizzata controffensiva, infatti, il conflitto è in stallo, e dal momento che i russi non smettono di attaccare, il fronte minaccia di cedere. Ma gli ucraini preferiscono evitare di combattere perché non hanno fiducia nei loro leader. Un sondaggio recente mostra la caduta di popolarità del presidente Zelensky, contro cui si esprimono talvolta i suoi stessi alleati. Come riporta il sito Strumenti Politici, al vaglio del Parlamento ucraino oggi c’è una nuova legge sulla mobilitazione. Nella discussione tecnica sono stati coinvolti anche gli esponenti militari. Il generale Zaluzhny è intervenuto per primo e ha parlato in modo estremamente esplicito. Ha detto ai deputati che devono dargli gli uomini di cui ha bisogno, altrimenti che li chiedano agli altri Paesi o che vadano loro stessi al fronte. Poi li ha avvertiti dicendo che i russi si stanno rinforzando con armi e soldati, mentre gli ucraini si stanno logorando. I parlamentari voteranno sul progetto di legge entro il 12 gennaio, ma per ora proseguono la discussione sugli emendamenti. C’è chi vorrebbe mandare al fronte gli invalidi di terzo grado, oppure gli insegnanti di scuola o i poliziotti.