All'Open Baladin Cuneo lo show cooking di Coldiretti dedicato al radicchio rosso

Con il rientro al lavoro della maggioranza dei cuneesi dopo l’Epifania si è concluso il tour de force enogastronomico delle Festività natalizie che ha portato aumenti di peso fino a 2 chili per effetto del consumo di circa 15.000-20.000 chilocalorie. È quanto stima Coldiretti Cuneo, che suggerisce il consumo di frutta e verdura di stagione per smaltire gli eccessi delle ultime settimane e tornare in forma.

Tra la frutta da non dimenticare ci sono mele, kiwi e agrumi mentre per quanto riguarda le verdure – spiega Coldiretti Cuneo – quelle particolarmente indicate sono radicchio, cicoria, spinaci, zucche, insalata, finocchi e carote.

Il radicchio rosso, in particolare, ha un basso apporto calorico e importanti proprietà depurative; è ricco d’acqua e fornisce un buon apporto di minerali e di fibre. Un prodotto ideale per disintossicare l’organismo dopo le abbuffate delle Feste e accompagnare il rientro in salute alla normalità.

Sarà proprio il radicchio il prodotto protagonista del nuovo show cooking di Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, il primo del 2024, che prosegue il viaggio alla scoperta delle produzioni tipiche del nostro territorio e delle realtà aziendali che le custodiscono e le valorizzano.

Ospite della serata, giovedì 11 gennaio a partire dalle ore 18, sarà Stefano Cavagnero, giovane agricoltore che gestisce l’azienda ortofrutticola di famiglia ad Alba in frazione Mussotto, investendo molto sulla diversificazione delle coltivazioni e puntando sulla qualità dei prodotti piuttosto che sulla quantità. “Il Km zero ­non è una semplice moda – dice Stefano – ma un’occasione per rilanciare e preservare il territorio con tutte le sue primizie, incentivando la virtuosa filiera corta che dona sostegno a famiglie intere che da sempre e per sempre scommetteranno tutto nell’agricoltura”. Dagli asparagi alle mele, la selezione ortofrutticola della sua azienda, aderente a Campagna Amica, è variegata e sempre freschissima perché raccolta in giornata.

Per l’occasione Stefano porterà il suo radicchio rosso e ne racconterà la coltivazione, mentre chef e cuochi dell’Istituto alberghiero Donadio di Dronero prepareranno in diretta tre ricette da gustare in abbinamento a sorsi di birra Baladin e poi da riproporre a casa.

“Continua il percorso che, tappa dopo tappa, svela le piccole imprese agricole che costellano la Granda ­– dichiara Elisa Rebuffo, responsabile provinciale Campagna Amica – facendo luce sul loro ruolo di valorizzazione e di difesa della biodiversità. La vendita diretta dei prodotti locali, raccolti al momento giusto e subito proposti ai consumatori, oltre a garantire una maggior freschezza e migliori caratteristiche organolettiche, rappresenta un tassello importante dell’economia locale”.

Appuntamento, dunque, per giovedì 11 gennaio alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).