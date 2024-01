Anche quest'anno si è svolta la “Vijò beuvesana e piemunteìsa” di Boves

La sera di venerdì 5 gennaio, nella sede del Circolo Pensionati bovesano di Piazza Borelli, la “Vijò beuvesana e piemunteìsa”, in una delle sue edizioni più “complicate”, ha dato prova della sua resilienza davabti ad un buon pubblico.

“Si tratta ormai di un appuntamento della tradizione locale – dicono gli organizzatori - che dura da quarto di secolo, quando Giulio Chiapasco, allora ai vertici della “Famija Bovesana”, con Pierino Vallauri, direttore della “Corale Bovesana”, e lo spinettese Guido Musso, “Barba Guido”, poeta e scrittore appassionato della lingua e della cultura piemontese, tra Natale e Capodanno invitarono alla prima edizione. Da allora, a parte la sospensione del 2022 dovuta alla pandemia, si è sempre svolta”.

Oggi i protagonisti son cambiati, ma sempre consentendo un ottimo livello culturale. “Lo diciamo da sempre – continuano i protagonisti - “La Vijò è più facile farla che non farla!”. Molte volte la scaletta ha dovuto essere modificata all’ultimo, per le assenze improvvise: da sempre inizio gennaio è uno dei momenti “di picco” delle epidemie influenzali. Varie edizioni son state fatte sotto la neve, con gli organizzatori che prima della serata dovevano spalar neve davanti alla sede storicamente più utilizzata, l’Auditorium Borelli”

Quest’anno tutto si è sommato: poche adesioni (si son cercati musicisti, senza trovarne, si è pensato a scenette teatrali, ma con le compagnie teatrali della zona che si son subito dichiarate non disponibili), previsioni del tempo pessime, defezioni arrivate a pioggia nei giorni precedenti.

Al di là di ogni difficoltà, quel che conta e resta è il risultato: “Ci è piaciuto vedere tra il pubblico anche alcuni giovani. L’anno scorso si era finito per aver addirittura due “Vijò”, che entrambe, in fase organizzativa, non sapevano dell’altra, una più “letteraria”, la sera del 5 a Mellana, una più “conviviale”, il 6 al Circolo. Stavolta si sono unite le forze. “E l’anno prossimo andrà anche meglio", concludono soddisfatti gli organizzatori.