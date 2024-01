"Io, Alfredo e Valentina": il teatro dialettale porta risate al Magda Olivero di Saluzzo

Sabato 18 gennaio alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero. prosegue la stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS in collaborazione con la compagnia “I Mach Fina Lì” di Cervignasco.

In scena lo spettacolo “Io, Alfredo e Valentina” una commedia in due atti di Oreste De Santis con la Compagnia Teatro Piemontese “Ël Fornel” di Racconigi. Lo spettacolo vede l’adattamento e la regia di Germano Giachino e la traduzionein dialetto piemontese a cura di Giovanni Cravero.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854.

Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it. L’azione teatrale ruota attorno a Federico, quarantenne single molto raffinato che vive da solo inun appartamento. La sua è una vita tranquilla, se non fosse per le continue intrusioni della sorella Maria che, di stampo tradizionale, vuole a tutti costi farlo sposare con una sua amica Teresina. Federico, pur non avendo nulla contro il matrimonio, non ha ancora trovato la donna giusta.

Sul palcoscenico saliranno Germano Giachino, Antonella Ratto, Aldo Abello, PierbartoloPiacenza, Ida Aimar, Marcellina Prino, Franca Ferrero, Concetta Ceraulo, MariagraziaPistono, Mario Serra, Sandra Nada, Giovanna Bovio, Matteo Gallé.

La programmazione al Magda Olivero continua lunedì 15 gennaio alle 21 con la seconda proiezione della rassegna invernale di "Lunedì Cinema" che propone in questa data il film "Il libro delle soluzioni" (2023) di Michel Gondry.

Giovedì 18 gennaio alle 21, per il terzo appuntamento della stagione teatrale organizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS, andrà in scena lo spettacolo "Senza famiglia" di Magdalena Barile, interpretato da Il Mulino di Amleto.

Sabato 20 gennaio alle ore 21,30, per il terzo appuntamento della stagione musicale "Magda Groove", salirà sul palcoscenico saluzzese Lucio Corsi nel suo tour "La gente che sogna".

Il concerto è sold out.

La stagione musicale proseguirà sabato 3 febbraio con Max Collini, accompagnato dalle musiche di Jukka Reverberi, in "Storie di Antifascismo senza retorica".