Show cooking Campagna Amica all'Open Baladin: protagonista il radicchio rosso

Giovedì 11 gennaio, dalle 18 alle 20, all'Open Baladin di Cuneo si terrà lo show cooking Campagna Amica dedicato al radicchio rosso.

Il radicchio rosso è un ortaggio tipico della stagione invernale. È caratterizzato dal suo colore rosso intenso, dal sapore amarognolo e dalle sue proprietà benefiche.

Durante lo show cooking, i docenti e gli studenti dell'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero prepareranno in diretta succulenti piatti a base di radicchio rosso, che i partecipanti potranno degustare al momento, in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

Il radicchio rosso è un ortaggio ricco di proprietà nutritive. È una buona fonte di vitamine, in particolare C, K e A, e di minerali, come potassio, ferro e calcio. È inoltre un alimento depurativo e antiossidante.

Il radicchio rosso è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in cucina in diversi modi. Può essere consumato crudo, in insalata, o cotto, in risotti, zuppe, frittate e altri piatti.

Lo show cooking Campagna Amica è un'occasione per scoprire i sapori della Granda e per imparare a cucinare con prodotti di qualità, provenienti da aziende agricole locali.

L'evento è aperto a tutti e offre un'esperienza unica, che coniuga gusto e conoscenza.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando all'Open Baladin Cuneo al numero 0171 489199.