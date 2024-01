Ritmica, ottima chiusura di stagione agonistica per la Ginnastica Mondovì

Si è felicemente conclusa l'attività agonistica 2023 della Ginnastica Mondovì con la partecipazione alla grande Manifestazione Interdisciplinare Aics svoltasi a Torino.

Ben 28 ginnaste guidate dalla Tecnica Silvia Ghibaudo che si sono confrontate con tre prove: percorso a cronometro con dfficoltà imposte, esercizio individuale a corpo libero e con la palla. Molte delle monregalesi erano al loro esordio in pedana ma hanno gareggiato con entusiasmo e determinazione conquistando molti podi e molte Fasce Oro, Argento e Bronzo in tutte le categorie.

Under 6: 1° posto sul podio per la debuttante Adele Viara con tre riuscitissime prove;

Under 8: Fascia Oro per le ottime Alice Saracco, Aurora Onisei, Aries Steri; Fascia Argento per le brave Vittoria Luce Barale, Chiara Bertolino, Adele Ominelli e Aurora Gila; Fascia Bronzo per le debuttanti Alice Caula, Iris Salerno, Alice Estivo e Micol Cerone.

Under 10: exploit delle monregalesi che hanno riempito il podio con una squadra tutta d'oro con Emily Clara Dantona, Aurora Cekrezi, Bianca Fabbrini, Margherita Boetti, Caterina Zecchino e Nisrine Zoubir. Fascia Argento per la belle prove di Viola Forlani, Martina Piria, Azzurra Viglino e le brave new entry Greta Battaglia, Sofia Caula e Aimo Maya ; Fascia di Bronzo per le impegnatissime debuttanti Rachele Peguni e Melissa Viara.

Under 12: sul podio al 1° posto la splendida Eleonora Comino seguita in Fascia Argento da una volitiva Giorgia Capella. Al termine fra applausi e medaglie anche i complimenti della D.T. Silvia Ghibaudo a tutte le sue promettenti atlete augurando loro che la stagione 2024 sia foriera di nuovi splendidi risultati.