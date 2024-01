Primo congresso provinciale di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi

Cinque anni fa a Cervere, il 13 aprile 2019, in occasione del congresso provinciale di Forza Italia, presieduto dall’attuale ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, facevano ancora parte della famiglia azzurra il deputato Enrico Costa, il segretario provinciale e sindaco di Boves Maurizio Paoletti e il candidato monregalese alle regionali Rocco Pulitanò.



Il primo – come noto – ora è emigrato in Azione al seguito di Carlo Calenda.

Gli altri due sono passati armi e bagagli nelle fila di Fratelli d’Italia.



Secondo le disposizioni impartite dal coordinatore nazionale Antonio Tajani, i congressi provinciali vanno celebrati entro febbraio.



Per la provincia Granda l’assise si svolgerà sabato 20 gennaio a Cuneo alle ore 16 presso la sala Falco della Provincia.



A presidiare il campo azzurro nella Granda è rimasto Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, che – in un momento non certo facile per Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi – comunicherà ai congressisti di aver quasi raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: un coordinatore per ognuno dei 247 Comuni della provincia e che il numero dei tesserati è arrivato a quota 1000.



Se Graglia ha in mano la gestione del partito, oltre ad essere lui stesso consigliere regionale, Forza Italia conta nel Cuneese significative posizioni di potere a livello istituzionale, la più importante delle quali è indubbiamente rappresentata dal presidente della Regione Alberto Cirio.



Accanto a questa, ci sono la guida del municipio di Alba col sindaco Carlo Bo, due consiglieri provinciali, Massimo Antoniotti e Graziella Viale, l’ex senatore Marco Perosino (rimasto con un piede dentro seppur con lo sguardo rivolto a Fratelli d’Italia), Franco Civallero a Cuneo e altre rappresentanze sparse qua è là nei municipi della Granda.



Alle ultime consultazioni politiche nazionali del 25 settembre 2022 alla Camera Forza Italia aveva ottenuto l’8,73% (collegio Cuneo) e il 7,81% al Senato (collegio Piemonte).



Finchè Berlusconi era in vita, i congressi erano perlopiù passaggi formali con investiture che arrivavano dall’alto o comunque decise dai maggiorenti a tavolino.



Sarà interessante vedere cosa succederà ora e, nell’immediato, come si definirà il rapporto tra il partito e la lista personale che Cirio sta predisponendo per le regionali del 9 giugno.



Per quanto riguarda le amministrative, nella spartizione dei candidati sindaci del centrodestra tra le quattro maggiori città della Granda, Forza Italia ha già assegnata Alba dove sarà ricandidato Bo.



I rapporti con i partner di coalizione, Lega e Fratelli d’Italia, non evidenziano particolari frizioni.



Cirio, da politico navigato qual è, ha sempre evitato in questi mesi qualsivoglia accenno critico (perlomeno in pubblico) nei loro confronti.



Resta il fatto, oggettivo, di come Forza Italia non sia riuscita, negli anni, a strutturarsi sul territorio.



Un deficit compensato dall’onnipresenza del suo più autorevole esponente, Alberto Cirio appunto, che oggi sembra però più affaccendato alla preparazione della “sua” lista personale che ai destini del partito.