Giovedì 18 gennaio si aprono le iscrizioni alle scuole di Bra

Dalle 8 di giovedì 18 gennaio e fino alle 20 di sabato 10 febbraio 2024 è possibile effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Bra.

Anche quest’anno, le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria statale. L’iscrizione alle classi successive avviene invece in modo automatico.

Per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, questa si potrà effettuare in modalità cartacea (moduli disponibili sui siti internet www.istitutocomprensivobra1.edu.it e www.istitutocomprensivobra2.edu.it). Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, ovvero i bambini nati entro il 31 dicembre 2021 (o annualità precedenti se non ancora iscritti). È possibile procedere all’iscrizione dei bambini che compiranno tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2025 ma, qualora il numero delle domande fosse superiore al numero dei posti disponibili, avranno precedenza quelle di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2024. I moduli dovranno essere consegnati compilati presso la segreteria interessata.

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2024. Anche per quanto concerne i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2024 (purché entro il 30 aprile 2025) si potrà procedere all’iscrizione.

Per le iscrizioni online, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), devono accedere alla pagina dedicata alle iscrizioni online all’interno della Piattaforma Unica disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni dalle 8 del 18 gennaio e fino alle 20 del 10 febbraio 2024. Per avere supporto nelle operazioni di iscrizione on line è possibile rivolgersi allo Sportello di facilitazione digitale presente all’interno della Casa delle Associazioni di piazzetta Valfrè di Bonzo 2 e aperto nelle giornate di lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30) e venerdì (9-12). L’accesso agli sportelli è completamente libero e gratuito, senza necessità di appuntamento.

È disponibile un servizio di consulenza per gli utenti che ne avessero necessità presso le segreterie scolastiche (Bra 1 tel. 0172.412438; Bra 2 tel. 0172.422904). Sul sito internet del Comune, inoltre, alla pagina tematica “Iscrizioni scuole” è pubblicato il manifesto con tutti i dettagli e l’elenco delle scuole cittadine.