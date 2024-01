Sabato 20 gennaio la prima donazione collettiva della sezione AVIS di Boves

Sabato 20 gennaio all’ospedale di Boves, dalle 8 alle 11,30, vi sarà la prima donazione collettiva dell’anno della sezione AVIS di Boves.

Tutti i donatori che sono nelle condizioni di poterlo fare son invitati a compiere il proprio gesto di solidarietà. Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione, entro mercoledì 17, telefonando al 388.4812441.

Il Direttivo raccomanda ancora e sempre di rispettare l’orario che verrà assegnato e di arrivare con almeno dieci minuti di anticipo: "Confidando in un’attiva collaborazione da parte di tutti, rammentiamo che il fabbisogno di sangue è in costante aumento", dicono dall'Avis.

Per la donazione non è necessario essere digiuni, anzi è consigliato fare una piccola colazione con caffè, the, fette biscottate, evitando latte e alimenti grassi.