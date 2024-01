Un successo la serata benefica a favore dell'ospedale di Ikonda svoltasi a Pocapaglia

Nella cornice della splendida chiesa di S. Agostino, alla presenza di un bel gruppo di persone fra cui il Sindaco Riorda Antonio Luigi e il giornalista Claudio Calorio, i medici volontari, Barbara Deorsola, Zara Gianpaolo, Giuseppe Vasta e il missionario della Consolata Gianfranco Bonaudo, ci hanno trasportati in una realtà profondamente lontana dalla nostra. In un mondo dove velocità e distanze si annullano con un clic, la profonda diversità di vita è davvero dolorosa.

Le immagini e i racconti della vita di persone che percorrono km a piedi per farsi curare, l'impegno continuo del personale medico verso le donne, vero perno della società africana, nella cura dei bambini, la collaborazione dei medici che va oltre la religione e la lingua, in un connubio che ha l'unico scopo di curare al meglio il malato, sono immagini che rimarranno incollate nella nostra memoria. Una realtà voluta e costruita negli anni dai missionari della Consolata e da splendidi volontari che spendono le loro vacanze nella cura di chi ha bisogno.

Sono stati donati più di 1300 euro. Un plauso a tutti gli attori, in particolare all'organizzatrice Anna Messa sempre in prima linea nella solidarietà e a Pocapaglia che si è distinta, ancora una volta, per un'iniziativa a favore dei più deboli, veicolando la generosità attraverso l'arte.

Ricordiamo l'IBAN IT 49 U 08833 01003 0000 0004 054 dell'associazione TANZANIA NEL CUORE perché una piccola donazione per noi, è la salvezza per un malato a Ikonda. In fondo abbiamo solo la fortuna di essere nati nella parte "giusta" del mondo.