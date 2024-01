Atletica: la morozzese Adele Roatta prima tra le U23 al Campaccio

La stagione 2024 della corsa campestre nazionale ha preso il via, come d’abitudine, il 6 gennaio con il Campaccio Cross Country di San Giorgio sul Legnano.

Per quanto riguarda i piemontesi, da sempre presenti in forze alla classica internazionale della specialità, brilla Giovanna Selva (Carabinieri) che, nella prova assoluta femminile conquista il terzo gradino del podio ed è la seconda delle azzurre alle spalle di Nadia Battocletti. Buona prova anche per Michela Cesarò (Carabinieri), sesta, seguita da Sonia Mazzolini (GAV), 11ma.

Prima delle U23 è la cuneese della Bracco Atletica Adele Roatta, nona assoluta.

Al maschile, nella prova juniores spicca il secondo posto di Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), mentre il suo compagno di club Amorin Gerbeti si ferma ai piedi del podio conquistando il quarto posto.

Da segnalare poi ancora, in questa categoria, il nono posto di Alessandro Cena (Atl. Canavesana) e il 20mo di Stefano Monticone (Vittorio Alfieri Asti).

Successo nel cross corto per Luciano Spettoli (Atl.Alessandria) a conferma della buona condizione di forma che gli aveva consentito di esordire con la maglia azzurra a dicembre agli Europei di Cross di Bruxelles. Alle sue spalle, nono posto per Thomas Floriani (Sport Project VCO).

Nelle categorie giovanili, tra gli allievi al maschile quinto posto per Simone Abbatecola (Sport Project VCO) seguito dai compagni di club Christian Piana, sesto, e Pietro Ruga, settimo; ottavo Stefano Perardi (Battaglio CUS Torino), 19mo Stefano Pazzinetti (Sport Project VCO). Al femminile, successo di Carolina Bagnati (Team Atl. Mercurio Novara) che si aggiudica la vittoria sul rettilineo finale con un secondo di margine su Alessandra Falco (Caivano Runners). Ottava Silvia Signini (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), 19ma Irene Cappio (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari).

Tra i cadetti, in evidenza Luca Milanesi (Atl. Settimese), terzo, seguito da Andrea Cappelli (GAV), sesto. Matilde Bellosta (ASD Circuito Running) terza nella prova femminile; alle sue spalle Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo), settima, e Sara Bori (GSA Valsesia) ottava.