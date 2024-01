Sci alpino, Grand Prix International Citadin: Melissa Astegiano sbaraglia la concorrenza in gigante a Valloire

Ancora buone prestazioni degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali a Valloire, in Savoia, nel secondo Gigante del Grand Prix International Citadin.

La ventunenne carabiniera limonese Melissa Astegiano, già terza nella gara del 6 gennaio, domenica 7 si è imposta con il tempo totale di 1’,57”,47/100, precedendo le francesi Marjolaine Ollier del Club de Ski Serre Chevalier e Amelie Giraud dello Ski Club Valloire Galibier, staccate rispettivamente di 5/100 e di 38/100.

Ventunesima assoluta e decima delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, trentacinquesima assoluta e ventesima delle Aspiranti la moncalierese Isabella Alloero del Claviere, ventiduesima delle Aspiranti la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, ventitreesima delle Aspiranti la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, ventiquattresima delle Aspiranti la torinese Clotilde Rodella del Sansicario Cesana, ventisettesima delle Aspiranti la cesanese Valeria Cuppari del Sansicario Cesana, quarantacinquesima la sestrierina Alice Paltrinieri dello Sci Club Sestriere.

Victor Collomb Patton del Club des Sports de La Clusaz ha vinto la gara maschile in 1’,55”,05/100 con 15/100 su Carlo Cordone, varazzino dello Sci Club Sansicario Cesana. Terzo a 57/100 Maxime Guillemaud del Club de Ski Orcières Merlette.

Nono posto assoluto e primo tra gli Aspiranti per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, quattordicesimo assoluto e terzo tra gli Aspiranti per il cesanese Giacomo Fernando Rej del Sestriere, ventottesimo per il bardonecchiese Lorenzo Maria Ponchia dello Sci Club Lancia, trentottesimo per il torinese Mattia Canobbio dello Sci Club Lancia, cinquantaquattresimo per Simone Moschini dello Sci Club Sestriere.