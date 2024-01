Sci alpino maschile, Coppa del mondo: Corrado Barbera sfiora la zona punti nello slalom di Adelboden

Lo Slalom azzurro è il settore complessivamente più in difficoltà e la conferma è arrivata delle gare di Coppa del Mondo ad Adelboden e a Kranjska Gora.

In Svizzera si è registrata la seconda vittoria stagionale per Manuel Feller, dopo il successo già ottenuto a Gurgl sempre tra le porte strette. Il trentunenne tirolese dello Ski Club Fieberbrunn ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,52”,62/100, con 2/100 di vantaggio sul norvegese Atle Lie McGrath del Baerums Skiklub, già secondo un anno fa. Terzo a 23/100 il trentenne austriaco Dominik Raschner dello Ski Club Mils, mai così bene in carriera e in rimonta di 13 posizioni. Migliore degli azzurri un rinato Tommaso Sala, che ha superato i postumi di un incedente occorsogli in allenamento alla fine dell’estate scorsa: il poliziotto brianzolo era terzo dopo la prima manche e, grazie ad una condotta coraggiosa ma prudente nella seconda, ha chiuso al settimo posto, a 52/100 da Feller. Buona rimonta per il finanziere altoatesino Tobias Kastlunger, sedicesimo in rimonta, mentre il finanziere fassano Stefano Gross ha chiuso in ventisettesima posizione.

Peccato per Corrado Barbera, al debutto sulla pista elvetica: senza un errore sul muro finale l’atleta cuneese del Centro Sportivo Esercito si sarebbe qualificato per la seconda manche mentre invece ha chiuso al trentanovesimo posto.