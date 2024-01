Alla chiusura della tappa di Fesa Cup di Oberwiesenthal il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha convocato sette atleti della Squadra Giovani e del gruppo di interesse nazionale per uno stage di allenamento in programma in Val di Fiemme (Trento) fino all’11 gennaio prossimo.

Il gruppo sarà coordinato dai tecnici Stefano Corradini e Matteo Betta e potrà contare su Gabriele Rigaudo, Davide Ghio, Tommaso Cuc, Virginia Cena, Manuela Salvadori, Beatrice Laurent e Maria Gismondi.