Sci di fondo: Davide Ghio protagonista sulle nevi di Oberwiesenthal, secondo posto nella 10 km in tecnica classica

Si conclude con un ottimo secondo posto il bel fine settimana di Davide Ghio sulle nevi di Oberwiesenthal, al termine dell’odierna 10 km in tecnica classica nella categoria Under 20.

Il cuneese delle Fiamme Gialle, classe 2004, è preceduto solo dallo svizzero Niclas Steiger, che ha chiuso il 25'38.3 e che dunque riesce a cogliere il successo dopo essersi dovuto accontentare del secondo posto nella 20 km di massa in tecnica libera di sabato. Sul podio, in terza piazza, anche il tedesco Tom Emilio Wagner.

Buona la prova dell'altro cuneese in gara, Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro), che chiude al 14° posto con un ritardo di 1'28.1 dalla vetta.

Nella categoria Senior, due francesi sul podio con la vittoria per Mathis Desloges (ai piedi del podio nella 20 in linea di sabato) che ferma il crono in 25'16.8 ed il terzo posto per Julien Arnaud (+32.4); tra di loro, in seconda posizione, il tedesco Max Goether. Massiccia presenza tedesca nella Top 10, con ben 7 atleti nella parte alta della classifica. Il migliore azzurro è il cuneese Lorenzo Romano (centro sportivo carabienieri) che chiude al 13° posto con un ritardo dal vincitore di 1'03.7.

Tra le U20 femminile, vittoria della tedesca Charlotte Boehme che chiude la 5Km in classico in 13'59.4 e precede l'azzurra Iris De Martin Pinter di 16''9. Sul terzo gradino del podio la svizzera Nadia Steiger, staccata di 19''5 dalla vincitrice. Chiude la Top 10 la pragelatese delle Fiamme Gialle Beatrice Laurent, a 40 secondi di distacco dalla vetta.

Tra le Senior, gara sulla distanza di 10 km dominata dalla tedesca Helen Hoffmann che centra il bis dopo il successo nella partenza in linea di ieri, sull’estone Kaidy Kaasiku e la tedesca Theresa Fuerstenberg. L’italiana Nadine Laurent, dopo essere stata in posizione da podio per 2/3 di gara, perde terreno nell’ultima tornata e chiude in sesta posizione, alle spalle anche dell’estone Keidy Kaasiku (gemella di Kaidy) e della tedesca Verena Veit, autrice di un finale molto incisivo. Top 20 per la cuneese della Fiamme Gialle Elisa Gallo che chiude al 18° posto.