Busca: in Casa Francotto via alle visite con le "Muse Sapienti"

Domenica 14 gennaio alle ore 15,30 visita guidata con la curatrice Cinzia Tesio accompagnata da Susanna Egri. Alle 17,30 alla Sala incontri di Piazza Santa Maria conversazione tra Susanna Egri e Vanna Pescatori de La Stampa.



L’evento espositivo a Casa Francotto "L’altra metà - la donna nell'arte da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic" sta riscuotendo sempre crescenti risultati di pubblico. Sono quattromila i visitatori che già hanno potuto ammirare le 120 opere delle 70 artiste. Nelle prossime settimane verranno organizzati alcuni momenti culturali per riflettere sul tema della donna.



“Il Comune di Busca - spiega il Sindaco Marco Gallo - vuole proporre alcuni eventi collaterali che abbiamo come protagonista la donna nella danza, nella letteratura, nel teatro, nella musica e nell’impresa. La serie di incontri denominata Muse sapienti inizia domenica 14 gennaio. Prima una visita guidata con la curatrice della mostra Cinzia Tesio, poi un momento di approfondimento culturale con Susanna Egri”.



Per la visita guidata con la curatrice Cinzia Tesio di domenica 14 gennaio a Casa Francotto con inizio alle 15,30 è gradita la prenotazione (telefono 371 5420603 o info@casafrancotto.it). La conversazione tra Susanna Egri e Vanna Pescatori de La Stampa avverrà invece nello spazio incontri di Porta Santa Maria e l’ingresso sarà libero.



Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso a Casa Francotto è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.