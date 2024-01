Cuneo: focus al NUoVO sulla svolta green del cemento

Mercoledì 10 gennaio il ricercatore cuneese Luca Lavagna racconta l'evoluzione ecocompatibile di una delle fondamenta dell'edilizia «Cemento Eco-Chic: Tra 'Verde' e 'Hi-Tech', il Mattoncino che Ride alle Emissioni!»: è questo il titolo dell'appuntamento di mercoledì 10 gennaio del format «Scienza al NUoVO».



Alle 19 a riflettere sulle necessarie evoluzioni ecocompatibili di una delle fondamenta dell'edilizia sarà il cuneese Luca Lavagna. Dopo la laurea in Chimica e il dottorato in Scienza e tecnologia dei materiali, Lavagna attualmente è ricercatore presso il dipartimento di Scienza applicata e tecnologia dell'Università di Torino, dove svolge attività di ricerca nell'ambito dei materiali compositi a matrice cementizia e polimerica e sulla funzionalizzazione chimica di nano e micro materiali.



Sotto la lente di ingrandimento dell'incontro ci saranno le caratteristiche dei cosiddetti cementi «verdi», che riducono le emissioni di anidride carbonica incorporando sostituti parziali del cemento tradizionale con materiali riciclati, e dei cementi «autosensorizzati» con nanomateriali, che migliorano il monitoraggio strutturale e la sostenibilità e la tenuta delle infrastrutture.



L'ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema e un confronto costante col pubblico in senso orizzontale durante i quali ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero. Informazioni sul sito www.nuovocuneo.it.