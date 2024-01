Cagliari, travolto sulle strisce pedonali: morto a 15 anni

(Adnkronos) - Tragedia stamattina a Cagliari, dove un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Peretti, a pochi passi dall'ospedale Brotzu e da alcune scuole, che riaprivano proprio oggi dopo le vacanze di Natale.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, che stava per compiere 16 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito da una Fiat Punto. L'auto pare che non stesse andando veloce, ma l'impatto è stato fatale per il giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale di Cagliari, che si sta occupando anche delle conseguenze sul traffico.