Il grazie di una mamma all'ostetrica Lorena e a tutto il reparto ostetricia dell'ospedale di Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo:

“Mille voci, tante chiacchiere e tanti dubbi. Dove andare a partorire? Oramai sentivo solo più pareri contrastanti sull’andare all’ospedale di Savigliano per far nascere la mia bambina. Poi il destino mi ha fatto incontrare Lorena.. e da lì inizia il mio percorso.

Una persona rara che capisce il mio disagio (dovuto al precedente parto) e mi segue con molta premura fino alla fine, festività comprese. Oserei dire MAGICA. Fino all’ultimo incontro sono stata in dubbio se andare a Savigliano o andare a Cuneo.

La fiducia verso di lei era tanta e quando sono apparsi i primi dolori non ho avuto dubbi, gli scrivo un messaggio per avvisarla che stavo venendo da lei.. perché per me l’ospedale di Savigliano, o meglio il reparto di ostetricia era lei.

Ho riposto in lei tutta la mia fiducia ma anche le mie paure. Purtroppo lei non era di turno in quel momento.. ma quando sono arrivata ho trovato altre tre ostetriche meravigliose.

Grazie Maria Rita che con la tua meravigliosa dolcezza mi hai accompagnata in uno dei momenti più belli della mia vita. Sei stata un punto fermo per me in quel momento.

Grazie Serena, la tua esperienza e la tua bravura si percepiscono lontano un miglio( ti ho vista che facevi cucù dalla porta per controllare che fosse tutto a posto mentre la mia bambina stava per venire al mondo) e grazie anche a te Erica.

Ovviamente anche un grandissimo grazie a tutte le altre ostetriche a tutto il reparto del nido siete delle persone meravigliose e speciali.. chi non vede non può capire la vostra bravura e la passione per il vostro lavoro. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine. Care mamme non fate km per andare a Cuneo pensando che sia migliore, abbiamo un eccellenza qui vicino a noi!