Boves piange Lucia Fulcheris, la sua partigiana più anziana

In lutto la comunità di Boves per la scomparsa di Lucia Antonietta Fulcheris in Pellegrino, detta “Tumalot”, la partigiana più anziana del paese.



Aveva 97 anni - compiuti lo scorso 29 dicembre - ed è spirata all’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo. Prima di nove figli, sposatasi a 19 anni con Bartolomeo Pellegrino. Il giorno di Natale è caduta dalle scale, urto purtroppo fatale.



Ben conosciuta in paese, era una donna attiva e autonoma – guidava ancora l’automobile, rinnovata proprio a dicembre, per fare compere e andava a passeggio da sola - , molto lucida e con una grande memoria, con spiccate doti umane che le permettevano un sorriso e una parola buona per tutti. Nata alla Mellana di Boves, nella sua vita si è spostata a San Mauro e poi in corso Trieste: faceva volontariato alla locale casa di riposo "Monsignor Calandri". Particolarmente devota, era la perpetua della chiesa.



Lascia i figli Gianfranco e Mari, la nipote Giulia con il picolo Matteo e le sorelle Anna e Piera. Secondo i famigliari adorava il nipotino Matteo.