Oltre 8mila passaggi al Presepe in Crusà di Pianfei: prolungata l'apertura

Sono stati oltre 8mila i passaggi registrati al Presepe in Crusà di Pianfei, che regala un'ultima e straordinaria apertura.

"A grande richiesta - spiega Luca Mondino a nome degli "Amici del Presepe" di Pianfei - saremo ancora aperti questa domenica pomeriggio, per dare modo a tutti di ammirare il presepe meccanico. In tanti ci chiedono cosa sia la 'Crusà': è la chiesa in centro paese, sconsacrata ormai da molti anni ed utilizzata in passato per tante attività diverse; da oltre 20 anni ospita il presepe, ma prima era utilizzata per mostre, mentre nei secoli precedenti è stato anche un deposito militare".