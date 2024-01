Villanova Mondovì, si rinnova il tesseramento per l'associazione "Amici di Santa Lucia"

Il Santuario di Santa Lucia in Villanova Mondovì si staglia dal XVI secolo sul versante del Monte Calvario (o Momburgo) dominando la Valle Ellero ed è erede di un’antica devozione popolare, ancora oggi viva e vitale, nonché autentico testimone di passate frequentazioni estive e di rifugio partigiano ai tempi della seconda guerra mondiale.

Da qualche anno un gruppo di Volontari, si prodiga per far rivivere il Santuario, favorendo il recupero dei locali, l’apertura estiva da Maggio a Settembre e proponendo apprezzate e partecipate visite guidate.

Le aperture estive degli scorsi tre anni hanno riscosso un successo inaspettato, contando per ogni stagione circa 1.700 visitatori, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati, ma è nell’estate 2023 che si sono registrati più di 2.000 visitatori presso il monumentale complesso e grotta.

Per continuare a valorizzare il Santuario, l’anno scorso è nata l’Associazione di Volontariato AmiSaL - Amici di Santa Lucia, che si figura come Ente del Terzo Settore e ha come obiettivo, oltre ad aggregare i volontari e associati, quello di far conoscere questo prezioso gioiello che arricchisce tutta Villanova, la Valle Ellero, il monregalese e non solo.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, presso le parrocchie di Villanova Mondovì, vi sarà la possibilità di aderire o rinnovare il tesseramento all’Associazione, al fine di sostenerne le attività associative e la promozione di questo monumento religioso ricco di storia, cultura e fede.

Per riferimenti, adesioni e informazioni, inoltre, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771), oppure è possibile elargire un’offerta per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).