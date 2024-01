L’acquisto di una tabaccheria nelle Langhe coi 300mila euro spariti dai conti dell’80enne di Castagnole delle Lanze

Derubata della casa e di tutti i suoi averi (oltre 300.00 euro), sequestrata per 7 anni e picchiata: è la terribile vicenda vissuta dalla signora Giuseppina, una pensionata 79enne di Castagnole delle Lanze, vedova e senza figli, convinta dalla sua badante a trasferirsi in Romania dopo la morte del marito e segregata a casa della madre della donna. Con i soldi che le erano stati sottratti, era stata comprata una tabaccheria nelle Langhe, rivenduta l'anno scorso.

Una denuncia, presentata nel settembre scorso presso la stazione carabinieri di Castagnole delle Lanze, ha originato l’attività investigativa che – grazie agli accertamenti effettuati da poliziotti e finanzieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, con la collaborazione di militari della stazione dei Carabinieri di Castagnole delle Lanze e dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Asti – ha posto fine al lungo "incubo".

L’anziana ha spiegato ai carabinieri di essere stata strattonata dalla sua badante, una 47enne rumena, e che la sua abitazione era stata occupata indebitamente dall’indagata e da alcuni altri suoi connazionali.

Fatti, accertati, che rappresentano però solo la punta di un iceberg di vessazioni iniziate nel 2015. Ovvero circa un anno dopo che l’anziana aveva assunto l’indagata, che si era trasferita nell’abitazione della donna, per aiutarla nelle faccende domestiche e per assistere il marito malato.



Dopo la morte del marito, la pensionata, senza figli e priva di una significativa rete di parenti o amici, era stata convinta dalla badante a fare un viaggio in Romania, dove era poi stata lasciata con l’inganno. Inizialmente in una casa di riposo e successivamente presso l’abitazione della madre dell’indagata.

Finché nel settembre scorso, a causa di problemi di salute, l’anziana signora è stata riaccompagnata in Italia, dove si è resa conto che la badante aveva effettuato importanti modifiche alla sua abitazione, che inoltre occupava indebitamente insieme ad alcuni connazionali. Episodio a seguito del quale, nonostante l’indagata abbia cercato di impedirglielo, è riuscita a recarsi dai carabinieri per raccontare la sua incredibile storia.

L’attività investigativa ha consentito di appurare che l’indagata, riuscita anche a farsi nominare anche erede universale dell’anziana (disposizione testamentaria ora sottoposta a sequestro), ha effettuato indebite operazioni bancarie che le hanno consentito di sottrarre all’ottuagenaria 317.000 euro e di impegnarne una parte in attività economiche e imprenditoriali per ostacolarne l’accertamento della loro provenienza delittuosa.

La 47enne è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di autoriciclaggio e circonvenzione di incapace: tutti i suoi beni sono stati sequestrati.

In Tv a "Pomeriggio 5"

Dopo una precedente apparizione nel pomeriggio di ieri, lunedì, la signora Giuseppina è stata di nuovo ospite del programma di Canale 5, "Pomeriggio 5". Un'esposizione mediatica che l'anziana donna, sempre distinta e molto precisa nelle risposte, ha voluto portare avanti per mettere in guardia le persone come lei nei confronti delle truffe degli anziani.

Una triste vicenda figlia della depressione e della solitudine

Una brutta storia figlia della solitudine e di un momento di debolezza: dopo la morte del marito, Giuseppina cade in una grave depressione e accetta di andare in Romania con la badante, che la porta in una casa di riposo abusiva e successivamente a vivere con la madre in condizioni disagiate.

"Dopo nove anni - racconta Giuseppina - devo tornare in Italia e ho scoperto che la badante aveva sfruttato la mia assenza per compiere varie illegalità, tra cui l'acquisto di una tabaccheria con i miei soldi e il mancato pagamento delle bollette di luce e gas. Inoltre, tutti i miei effetti personali sono rimasti in Romania".

Non c'è rapimento perché l'espatrio è stato volontario

Anche se la storia ha contorni sconcertanti, nella vicenda non è stato contestato (almeno per ora) il reato di rapimento: questo perché Giuseppina ha sempre accettato volontariamente il trasferimento all'estero, probabilmente blandita che sul Danubio avrebbe trovato quella compagnia che qui invece gli era venuta a mancare.

E dalla discussione in studio, emerge un sospetto, incombente come un convitato di pietra al tavolo di questa triste vicenda: "possibile che non ci fosse nessuno - chiede l'opinionista - tra amici, colleghi o parenti?"

"Nessuno voleva intromettersi - spiega Giuseppina - perché tutti avevano paura". E questo come sottolineano in studio "è più grave di quello che ha fatto la badante".