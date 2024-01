Giovanni Ferrero si conferma il più ricco d'Italia, ma secondo Bloomberg avrebbe subito importanti perdite

La classifica della rivista americana Forbes ha incoronato nuovamente Giovanni Ferrero come l'imprenditore più ricco d'Italia nel 2023. Secondo le stime di quella testata il secondogenito di Michele Ferrero, fondatore della multinazionale albese, potrebbe vantare un patrimonio pari a 39,1 miliardi di dollari: più del triplo di quello del secondo in graduatoria, lo stilista Giorgio Armani (12,9 miliardi). I miliardari italiani sono in tutto 70, un nuovo record, in decisa crescita rispetto ai 52 super ricchi di dodici mesi prima. Nel 2022 le stime di Forbes parlavano per l'imprenditore della Nutella di un patrimonio di 36,2 miliardi.

A gettare una piccola ombra ci pensa il Bloomberg Billionaires Index (qui) , una classifica giornaliera delle 500 persone più ricche del mondo in base al loro patrimonio netto. Secondo tale report, che nella giornata odierna colloca Giovanni Ferrero e famiglia sulla 43ª piazza mondiale, nel corso degli ultimi 12 mesi quello della famiglia industriale albese si sarebbe ridotto della non indifferente cifra di 8 miliardi di dollari. La valutazione degli analisti di Bloomberg si basa sui risultati di bilancio, non essendo le holding quotate, e su alcuni parametri di tre aziende competitor prese come metro di paragone.

Le due classifiche delineano scenari diversi con una certezza: il giro di affari intorno alla multinazionale albese e ai suoi prodotti è davvero vorticoso e genera flussi da capogiro.