A Saluzzo la cerimonia per l’81° anniversario della battaglia Nowo Postojalowka

Come ogni anno sarà un ricordo molto sentito. Le penne nere, in una due giorni organizzata dall’Ana Monviso, si ritroveranno sabato 13 e domenica 14 gennaio a Saluzzo per ricordare la Battaglia di Nowo Postojalowka, nel suo 81° anniversario, e commemorare il sacrificio degli alpini della Divisione Cuneense in Russia.

Dei circa quindicimila soldati, seimila della Granda, che si trovarono a combattere nel sanguinoso scontro del 19 e 20 gennaio 1943 contro le truppe dell’Armata Rossa, con temperature intorno ai 40° sotto zero, con scarso equipaggiamento, viveri e munizioni, pochi fecero ritorno in patria.

Il programma prevede il ritrovo sabato 13 gennaio alle 15,30 presso il cimitero cittadino per la presentazione del restauro delle sette tombe di militari deceduti dal '36 al '40. Tombe restaurate a cura del comune di Saluzzo, del Comitato Artiglieri gruppo "Aosta" e della sezione Ana Monviso, su progetto di Andrea Ribotta socio alpino e coordinatore della Protezione civile Ana saluzzese.

Alle 16 tour nel centro storico. Alle 20, 30 presso il PalaCrSaluzzo, al Foro Boario, il concerto della Fanfara Brigata Alpina Taurinense.

Domenica 14 gennaio dalle 8,30 è previsto l’ammassamento dei partecipanti. Sono attesi in corso Beato Giovenale Ancina, davanti al monumento dedicato all' “Alpino che non è tornato” circa molti gruppi di cui una quarantina dell’Ana Monviso, insieme ad associazioni d'arma e di volontariato. Alle 9 il cerimoniale con l'alzabandiera e onore ai caduti.

Alle 9,15 la sfilata che arriverà in centro, dove in piazza Cavour, alle 10 sono previste le allocuzioni ufficiali.

Alle 11,15 in duomo la messa officiata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo e alle 13 pranzo presso la ex caserma Musso.