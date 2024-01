Bagnolo baciato dalla fortuna: si aggiudica il primo premio della “Lotteria dei Distretti del Commercio”

È stato venduto a Bagnolo il biglietto vincente della lotteria dei Distretti del commercio che ha coinvolto i commercianti di Barge, Bagnolo, Cavour, Villafranca Piemonte e Vigone.

Il fortunato si è aggiudicato una Fiat Panda Ibrida, mentre gli altri sei biglietti vincenti erano abbinati ad una bicicletta elettrica, due televisori e tre prosciutti crudi di Cuneo, che la fortuna ha equamente distribuito negli altri quattro Comuni con doppia vincita a Barge e Vigone.

“Mi complimento con tutti gli organizzatori per questa manifestazione davvero riuscita”, ha sottolineato Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte. “Come sempre, anche in questo caso l’unione e la voglia di lavorare per il proprio territorio, hanno fatto la differenza - ha proseguito Graglia -. Un’iniziativa voluta fortemente dall’assessore bargese Silvio Coero Borga per sostenere il commercio locale, condivisa alla grande da tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte dei Distretti del Commercio”.

La diretta televisiva di Rete 7, condotta da Enrico Peyretti è stata molto apprezzata, ed ha attirato un grande numero di persone in piazza a Barge.