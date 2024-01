Saluzzo, Multisala Italia: il cineclub riparte il martedì con due proiezioni

Anche per il 2024 il cineclub della Multisala Italia di Saluzzo, in piazza Cavour 12, sarà ogni martedì con il doppio spettacolo: alle 17,30 e 21.

Primo film della rassegna del nuovo anno è stasera, martedì 9 gennaio: in programma il film del 2023 di Hettie MacDonald “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry”, tratto dall’omonimo romanzo di Rachel Joyce. Harold è un uomo normale che ha attraversato la vita, vivendo ai margini, fino a quando un giorno va a imbucare una lettera... e continua a camminare.

La rassegna di gennaio continuerà martedì 16 gennaio con “A passo d’uomo” film del 2023 che racconta di Pierre, famoso esploratore e scrittore, che un incidente manda in coma profondo, dal quale si risveglia appena in grado di reggersi sulle gambe, decidendo di attraversare la Francia a piedi, lungo sentieri minori e poco frequentati. Un viaggio unico e fuori dal tempo.

Terzo fillm di gennaio martedì 23 gennaio sempre alle 17,30 e 21 “Lubo” un film del 2023 diretto da Giorgio Diritti, tratto dal romanzo di Mario Cavatore ”Il seminatore”. Lubo è un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di portare via i loro tre figli piccoli, che, in quanto Jenisch, sono stati strappati alla famiglia, secondo il programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada. Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ottenuto giustizia.

Martedì 30 gennaio è in programma il film "The Old Oak". L'ultimo spazio di ritrovo rimasto per i lavoratori di un comunità mineraria, un tempo florida ma oggi in dismissione dopo trent'anni di crisi. La situazione cambia quando arriva sul posto un gruppo di rifugiati siriani. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Lumiere Awards.

A febbraio, martedì 3, il film “One life” che segue l'operatore umanitario britannico Nicholas Winton, che ha contribuito a salvare centinaia di bambini dai nazisti alla vigilia della seconda guerra mondiale.