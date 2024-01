Cuneo, i Radicali donano una Costituzione alla Giunta: "Spesi oltre 7mila euro per gli abeti donati al Vaticano"

Dopo il carbone alla festa della befana (leggi qui), i radicali hanno inviato un nuovo regalo alla Giunta Manassero: si tratta della Costituzione della Repubblica Italiana.

“Il Comune di Cuneo ha speso circa 7.660 euro per i 41 abeti donati al Papa lo scorso Natale. Questa la cifra che abbiamo appreso dopo il nostro accesso agli atti di mercoledì scorso.”

Così in una nota Filippo Blengino, Raffaele Fiorito, Alexandra Casu e Andrea Sabbatini, rispettivamente Segretario, Presidente, Tesoriera e membro di Direzione di Radicali Cuneo ‘G. Donadei’.

“Il motivo di questa scelta, concludono - si legge nelle determinazioni dirigenziali, è il prestigio della città di Cuneo. Siamo profondamente indignati per questa scelta che, ripetiamo, arriva da un’amministrazione di centro-sinistra di un Comune in un Paese che si definisce laico. Non è una questione di prestigio, ma di rispetto di principi ben più importanti, posti alla base della nostra società. Per questo abbiamo inviato in dono la Costituzione alla Giunta Manassero, con la preghiera di un’attenta rilettura e di ricevere qualche risposta, magari anche in merito alle altre questioni che abbiamo posto in quest’ultima settimana ".