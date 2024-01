A Busca il 1° Torneo Indoor MGO Odontoiatria di calcio con 30 squadre

Si è svolto nelle giornate 23/30 dicembre e 6 gennaio a Busca il 1° Torneo Indoor MGO Odontoiatria – Città di Busca.

Tanto divertimento ed entusiasmo per i giovani coinvolti con 30 squadre divise nelle annate 2014-15-16 e con la partecipazione anche di due squadre Juventus (2015 e 2014).

Per l’annata 2015 hanno vinto i blues Fossano, mentre per i 2016 il Cuneo che si è imposta anche con l’annata 2014, vincendo in finale ai rigori contro la Cheraschese. Notevole l’affluenza di pubblico: circa 350 persone in media a giornata tra genitori, amici e appassionati. Tanta soddisfazione dunque per gli organizzatori che ringraziano gli allenatori e i genitori e che sperano che questo sia solo il primo di una lunga serie di tornei.

Leva 2014 - 6 gennaio 2024

Vincitori: AC Cuneo Olmo

Miglior giocatore: Benatti Eizen (Cuneo Olmo)

Miglior giocatrice: Bove Melissa (Busca) e Bruno Sofia (Cuneo Olmo) parimerito

Miglior portiere: Catania Leonardo (Cheraschese)

Capocannoniere: Di Benedetto Gianluca (Centallo blu)

Leva 2015 - 23 dicembre 2023:

Vincitori: Fossano

Miglior giocatore: Granvillano Samuel (Fossano)

Miglior giocatrice: Olivero Chiara (Busca)

Miglior portiere: Sagliocco francesco (Busca)

Leva 2016 - 30 dicembre 2023:

Vincitori: Cuneo Olmo

Miglior giocatore: Giannone Matteo (Pinerolo)

Miglior giocatrice: Fruttero Sofia (Salice)

Miglior portiere: Topazi Andrea (Busca)

Capocannoniere: D'addio Diego (Cheraschese)