Calcio Serie D: otto anticipi nel girone A, Bra e Alba in campo sabato

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il programma degli anticipi relativi al prossimo turno di Serie D: nel girone A si gioca la 21^giornata, seconda di ritorno.

Sedici squadre su venti scenderanno in campo sabato pomeriggio così da avere un giorno in più a disposizione per preparare l'infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio: tra queste anche Bra (impegnato al Bravi contro l'RG Ticino) e Alba Calcio (sul campo del Chisola).

Le uniche due partite confermate nella finestra domenicale saranno Vogherese - Fezzanese e Lavagnese - Città di Varese.

IL PROGRAMMA DELLA 21^GIORNATA

Sabato 13 gennaio

Alcione-Albenga

Borgosesia-Asti

Bra-Ticino

Chisola-Alba

Gozzano-Ligorna

Pinerolo-Pont Donnaz

Vado-Chieri

Derthona-Sanremese

Domenica 14 gennaio

Vogherese-Fezzanese

Lavagnese-Varese