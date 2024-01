Ciclismo, via agli Europei su pista di Apeldoorn: Elisa Balsamo nella spedizione azzurra

Tutto pronto, ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per gli Europei di Ciclismo su Pista, con l'agguerrita spedizione azzurra pronta a giocare le proprie carte.

Ne farà parte, nonostante una caduta in allenamento nella scorsa settimana, la cuneese Elisa Balsamo, inserita nell'elenco dei convocati del CT Marco Villa per la kermesse in programma da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio.

In gara 292 atleti (123 donne e 169 uomini) provenienti da 25 diversi paesi: si contenderanno i 22 titoli in palio (11 per genere).

Le dichiarazioni del CT Marco Villa in vista della manifestazione (Federciclismo.it): “Mi aspetto delle buone prove. Va considerato che siamo a gennaio, vedo attorno a noi delle Nazioni che arrivano da Campionati Nazionali e da gare interne, noi ci arriviamo come prima gara dell'anno e la condizione del gruppo è ancora da valutare. Abbiamo fatto un buon fondo su strada e dei buoni allenamenti a Montichiari, cercheremo di essere al top o vicino a una buona competitività. Al maschile ci sono assenze importanti, come quelle di Ganna, Viviani e Moro Manlio che sono in ritiro con le proprie squadre. Al femminile invece siamo al completo, nonostante la caduta della Balsamo della settimana scorsa, ma confido di recuperarla quasi pienamente. Stiamo lavorando in funzione delle Olimpiadi e non è facile affrettare la preparazione in vista di agosto. Ai ragazzi e alle ragazze chiedo tranquillità, considerando che la formazione che schiererò a questi Europei è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo: qualcuno può non correre ma non è detto che non sarà più preso in considerazione.”

L'ELENCO DEI CONVOCATI AZZURRI

Alzini Martina - Centro Sportivo Esercito

Balsamo Elisa - Lidl - Trek

Bianchi Matteo - Centro Sportivo Esercito

Boscaro Davide - G.S. Fiamme

Consonni Chiara - G.S. Fiamme Azzurre

Consonni Simone - Lidl - Trek

Fidanza Martina - G.S. Fiamme Oro

Fiorin Matteo - Mbhbank Colpack Ballan Csb

Galli Niccolò - Arvedi Cycling Asd

Guazzini Vittoria - G.S. Fiamme Oro

Lamon Francesco - G.S. Fiamme Azzurre

Milan Jonathan - Lidl - TrekMoro

Stefano - G.S. Fiamme Azzurre

Napolitano Daniele - Mbhbank Colpack Ballan Csb

Paternoster Letizia - G.S. Fiamme Azzurre

Predomo Mattia - Centro Sportivo Esercito

Scartezzini Michele - G.S. Fiamme Azzurre

Vece Miriam - G.S. Fiamme Oro

Zanardi Silvia - Human Powerd Health

Giami Luca UAE Team Emirates Gen Z

Venturelli Federica UAE Development Team