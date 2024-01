Tennistavolo: Marta e Simone Garello dell'A4 Verzuolo trionfano a Terni

Eccellenti risultati per i giovani atleti dell’A4 Verzuolo nel torneo nazionale giovanile disputatosi a Terni dal 4 a 7 gennaio.

I pongisti verzuolesi hanno infatti conquistato due medaglie d’oro ed una di bronzo, oltre ad altri piazzamenti nelle primissime posizioni.

I risultati migliori sono arrivati da Marta e Simone Garello che sono saliti sul gradino più alto del podio nelle categorie Under 11 ed Under 19.

Il primo successo è arrivato grazie a Marta Garello, la più giovane delle atlete verzuolesi in gara, che ha vinto il suo primo torneo nazionale al termine di una bellissima gara. Marta ha raggiunto la finalissima nella quale ha sconfitto per 3 a 1 la lombarda Amelia Buzzoni.

La seconda medaglia d’oro è stata invece conquistata da Simone Garello che è riuscito ad aggiudicarsi la categoria Under 19, grazie ad una prestazione davvero maiuscola. Simone ha raggiunto la semifinale nella quale ha sconfitto per 4 a 3 il forte atleta modenese Daniele Rossi. Sull’onda dell’entusiasmo ha prevalso poi in finale per 4 a 0 sul torinese Simon Davide Lorenzo.

La medaglia di bronzo è invece stata conquistata da Jacopo Cipriano che è salito sul 3° gradino del podio nella categoria Under 17. Il portacolori dell’A4 si è arreso solo in semifinale al forte atleta friulano Francesco Trevisan che si è poi aggiudicato il torneo.

Questi risultati sono sicuramente di buon auspicio in vista dei Tricolori Giovanili che sono in programma, sempre a Terni, nell’ultima decade di aprile.