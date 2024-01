Al museo diocesano San Sebastiano di Cuneo quattro chiacchiere sulla pittura del Cinquecento

L'incontro apre il calendario delle iniziative invernali del museo diocesano: sabato 13 gennaio 2024 alle 17.00 Michelangelo Giaccone, autore di "Intorno al maestro del Buon Gesù, ricerche sulla pittura monregalese del primo Cinquecento” dialogherà con Laura Marino, direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano.



Il volume si propone di fornire un nuovo inquadramento di un segmento della storia figurativa piemontese talvolta trascurato dagli studi. I decenni iniziali del Cinquecento sono un momento di cerniera, in cui a Mondovì si assiste al declino della lunghissima e fortunata stagione tardogotica e si affacciano, non senza fatica, i primi bagliori della cultura rinascimentale.



Partendo dal grande cantiere della cattedrale fatta erigere dal vescovo Amedeo di Romagnano e transitando per l’analisi di artisti e maestranze itineranti o più radicati sul territorio, si delineano le coordinate di un tessuto culturale a largo raggio su cui si staglia la figura del Maestro del Buon Gesù.



Attorno a questo nome si propone ora di consolidare un importante catalogo di opere, alcune delle quali inedite, aggiungendo un nuovo e prezioso tassello alla storia artistica del Piemonte rinascimentale.